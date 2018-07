Sorpresa in Puglia: la Sharapova in vacanza tra gli ulivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia si è diffusa in fretta e ha confermarla è stata la stessa Flavia Pennetta che durante la diretta del torneo di Wimbledon ha ammesso di "riconoscere gli ulivi" postati da Maria Sharapova su Instagram. La campionessa di tennis è infatti in vacanza in Puglia, più precisamente a Savelletri di Fasano tra le mete obbligate per i vip in visita nel tacco d'Italia e in un'altra foto si trova otto uno dei portali del resort Borgo Egnatia. La tennista sembra essere stata stregata dal territorio e in post su Instagram dichiara anche il suo amore per gli ulivi monumentali.