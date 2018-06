Si porta il figlio in Kazakistan, da Brindisi il padre lo rivuole: due ministri al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di un anno si torna a parlare del caso del bimbo portato via da sua madre, una donna 35enne kazaka, che lo ha allontanato da Brindisi contro la volontà del padre e della sua famiglia. A tre anni dall’inizio di questa difficile vicenda, umana e giudiziaria, l’onorevole Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione ai ministri della Giustizia e degli Affari esteri su un caso che ha risvolti internazionali: “La signora è stata condannata dal Tribunale di Brindisi, con una sentenza del 2017, alla pena di due anni di reclusione e alla sospensione della responsabilità genitoriale” scrive D’Attis. In relazione a ciò, lo Stato Italiano ha chiesto l’esecuzione penale della stessa alla Repubblica del Kazakistan, ad oggi non si conoscono gli esiti dell’istanza. Il padre prova ad avere contatti col figlio e da qualche videochiamata ha riscontrato che il piccolo non gode della dovuta assistenza e del dovuto sostegno. Il 13 dicembre 2017, presso il Dipartimento di Tutela dei minori di Taraz, a sud del Kazakistan, si è tenuta la seduta dedicata al caso del piccolo, incentrata sul diritto di visita ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, si chiedeva dunque al Dipartimento di riconoscere la possibilità del padre di stare con il figlio e di portarlo con sé in Italia per limitati periodi tempo. Il Kazakistan ha aderito alla suddetta Convenzione il 3 giugno 2013. Il Dipartimento di Taraz ha completamente disatteso l’istanza sul diritto di visita ai sensi della Convenzione.“L’organo amministrativo - sostiene D’Attis - ha deciso che il padre potrà esercitare il suo diritto di visita soltanto in Kazakistan, alla presenza della madre, ipotesi purtroppo non realizzabile, visto che l’ex coniuge non