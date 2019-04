Vigile del fuoco prova a spegnere un incendio e resta folgorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfiorata la tragedia a Mesagne dove un vigile del fuoco intento a spegnere le fiamme divampate su un trasformatore è stato investito da una forte scossa elettrica. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi e successivamente trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi a bordo di un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono gravi.Sul luogo del sinistro è giunta una volante del locale commissariato, i cui agenti hanno avviato le indagini per stabilire la causa di quanto accaduto. L'episodio si è verificato poco dopo le ore 11 in contrada Donna Lavinia, in agro di Mesagne. Qui c'è un trasformatore elettrico collocato su un palo che, probabilmente a causa di qualche fulmine durante il temporale scatenatosi in mattinata, ha preso fuoco. Del fatto si sono accorti alcuni agricoltori che, preoccupati, hanno lanciato l'allarme.Poco dopo, sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi i quali, muniti di autoscala, si sono avvicinati al trasformatore e hanno iniziato a spegnere le fiamme quando, per cause ancora in fase di accertamento, uno dei vigili del fuoco, V.M. di 54 anni residente a San Vito dei Normanni, è stato investito da una forte scarica elettrica fuoriuscita dal trasformatore.Il vigile è stato sbalzato ed è finito per terra. I colleghi che erano a pochi passi lo hanno immediatamente soccorso e contestualmente hanno allertato il 118. Poco dopo un'ambulanza ha raggiunto la contrada ed i soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito che, successivamente, è stato trasferito presso l'ospedale Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e strumentali. Fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se chi era con lui ha temuto fortemente che potesse accadere il peggio.Sul posto, intanto, i vigili del fuoco hanno terminato di spegnere l'incendio. Successivamente è intervenuta una squadra di operai dell'Enel che si sono occupati di isolare il trasformatore incendiatosi e di mettere in sicurezza tutta l'area. In contrada Donna Lavinia è giunta, infine, anche una volante della polizia del locale commissariato i cui agenti hanno ascoltato i vigili presenti al momento della folgorazione del collega ed hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità nell'accaduto.