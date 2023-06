Folgorato mentre lavorava in cantiere, ferito operaio 64enne. Ha riportato ustioni di secondo grado

Folgorato mentre era a lavoro. Un operaio 64enne di Trani, nella Bat, era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Papa Giovanni XXIII, quando sarebbe rimasto folgorato. L'operaio ha riportato ustioni di secondo grado.

Non è in pericolo di vita

Soccorso subito dal personale del 118 si è poi stabilizzato ed è stato trasportato al Policlinico di Bari, in cui è ancora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Ora, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, sul luogo di lavoro ci sono gli agenti della polizia di Stato, la polizia locale e i tecnici dello Spesal della Asl Bat.