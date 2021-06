Operaio folgorato in gravi condizioni. Il poliziotto lo salva: "Spero che si riprenda presto"

E' stato folgorato una violentissima scarica elettrica, sprigionata dal cavo ad alta tensione sul quale stava lavorando. Quella potentissima scarica di corrente lo ha trasformato in una torcia umana. Ha 31 anni l’operaio vittima del gravissimo incidente sul lavoro, avvenuto la notte tra sabato e domenica in via Garibaldi, in città vecchia.

Il giovane è ricoverato al “Santissima Annunziata” di Taranto con il 90% del corpo ustionato. Si trova...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati