Presentato il candidato sindaco dei pentastellati: è il quinto sfidante

BRINDISI - Idee chiare sul programma e sulla necessità di proseguire sulla strada tracciata dal commissario Santi Giuffrè in termini di selezione pubblica per la guida delle partecipate ed i posti da dirigente. Si presenta così Gianluca Serra, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative, che dice di prendere atto della insanabilità della frattura tra il meetup “5 Stelle Uniti per Brindisi” e gli altri due, ovvero “Brindisi Libera” e “Brindisi 5 Stelle”, i quali avevano optato per la candidatura di Fabio Leoci. Alla fine, però, lo staff nazionale del M5S ha certificato la lista di Serra e non quella di Leoci.