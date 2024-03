Parco del Cesare Braico a Brindisi, da polmone verde a luogo di degrado Video

Il parco del Cesare Braico a Brindisi, un tempo polmone verde e luogo di aggregazione per la comunità, oggi risulta compromesso dall'incuria e dal disinteresse delle istituzioni.

L'edificio, che un tempo ospitava i locali del servizio Allergologico dell'Asl è in stato di abbandono, e oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza dei visitatori, deturpa l'intera area circostante, minando la fruibilità di uno spazio che dovrebbe essere dedicato al relax e al contatto con la natura.

Il degrado

Come si evince dalle immagini la pavimentazione che circonda l'edificio, mostra segni inequivocabili del tempo che passa senza manutenzione.

Le crepe e le fessure hanno dato il via a franamenti in più punti, lasciando esposti degli spuntoni di cemento che costituiscono un pericolo costante per i tanti bambini che scelgono il parco per giocare o andare in bicicletta. Sul posto questo pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi per mettere in sicurezza l'area.

"Ho inviato quest'oggi l'ennesima pec al sindaco e alla polizia locale - afferma Giampiero Epifani componente del comitato "Salviamo il Braico" e vice segretario cittadino Casa dei Moderati - Nonostante la diffida fatta all'Asl dall'allora commissario prefettizio Bruno Pezzuto, nulla e cambiato. Ne tantomeno nessuno si è preoccupato in tutti questi anni di far rispettare quella diffida. Dobbiamo aspettare - si chiede Epifani - che si verifichi una tragedia prima di correre una volta per tutte ai ripari?"