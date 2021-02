Sette adolescenti dispersi tra boschi e sentieri: in salvo dopo l'allarme

OSTUNI - Dispersi tra i colli di Ostuni durante le celebrazioni di San Biagio: sette adolescenti sono stati salvati da un agente della Polizia Locale e da un volontario del Noac.

Disavventura a lieto fine per un gruppo di minori a poche decine di metri dal santuario del Santo Protettore della Città Bianca, che si trova in una zona collinare. La disavventura in occasione della festa di San Biagio, celebrata come di consuetudine in città con gite fuori porta e visita alla cripta per ragazzi e adulti.

Nel tardo pomeriggio di ieri il dramma sfiorato con il gruppetto che perdendo l'orientamento si è ritrovato tra i sentieri di roccia e arbusti, senza trovare la strada del ritorno. Da qui l'allarme lanciato ai genitori, e l'immediato piano dei soccorsi attivato. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ostuni. Determinate per il loro ritrovamento l'intervento dell'agente della Polizia Locale.

