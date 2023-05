Terremoto a Ugento: arrivano gli elicotteri e le unità cinofile per i dispersi. Ma è un’esercitazione

«Questa è un’esercitazione». Droni, elicotteri, mezzi dei vigili del fuoco e persino servizi di telegiornale: per quattro giorni Ugento diventerà teatro di un terremoto, con tanto di macerie e di ricerche di persone disperse.

Ma, fortunatamente, non ci sarà nulla di vero: i vigili del fuoco del Sud Italia hanno scelto il campo di addestramento cinofili “Cavaleonte” di Ugento per un’esercitazione nazionale di colonna mobile con simulazione di un’emergenza sismica. Dal 16 al 19 maggio l’intero territorio comunale sarà interessato dall’addestramento.

Zona sismica nel Salento



La provincia di Lecce rientra nella zona sismica 4, quella con pericolosità molto bassa. Il rischio che possano verificarsi terremoti, è dunque prossimo allo zero, anche se l’intero Salento risente spesso degli effetti delle scosse che si registrano, per esempio, al largo della Grecia. Ciò toglie poco all’importanza dell’esercitazione in programma a Ugento: ad addestrarsi, infatti, saranno oltre 200 vigili del fuoco che sono in servizio anche in zone a rischio. Ci saranno i soccorritori specializzati Usar, che si addestreranno su isole didattiche con manovre operative appositamente ricreate all’interno del campo di addestramento.

La simulazione

È prevista la simulazione dell’estrazione di feriti e di ricerca di persone sepolte sotto le macerie. Saranno inoltre allestiti i moduli abitativi e le tende destinate all’accoglienza del personale soccorritore dei vigili del fuoco e della Croce rossa. Per la rilevazione dei danni agli edifici, saranno coinvolti i centri urbani di Gemini, Torre Mozza e Lido Marini.

Un evento importante

Il Comune attiverà il Centro operativo comunale, in sinergia con l’associazione di protezione civile: i volontari svolgeranno il ruolo di figuranti. «Si tratta di un evento importante - sottolinea il sindaco, Salvatore Chiga - motivo per il quale chiediamo alla cittadinanza la massima collaborazione con le forze in campo e la dovuta attenzione a non intralciare le attività esercitative che, tuttavia, saranno svolte cercando di creare il minor impatto possibile sulla quotidianità della comunità». Chiga sottolinea anche che l’appuntamento «rafforza ulteriormente lo stretto legame di collaborazione creato negli anni con i vertici provinciali, regionali e nazionali dei vigili del fuoco, che, oltre al centro di addestramento concesso in comodato d’uso al Ministero dell’Interno, annovera uno dei pochissimi e più virtuosi presidi di vigili del fuoco volontari dell’Italia meridionale».



Concetti rimarcati anche dal capogruppo di maggioranza, Vincenzo Scorrano: «Si tratta di un evento importante per tutta la città, per cui chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e il massimo impegno. Molto probabilmente incontreremo mezzi dei vigli del fuoco, elicotteri e droni, potrebbero anche circolare dei video, ma non c’è da preoccuparsi». Un evento, chiude, reso possibile «grazie ai consolidati rapporti con i vertici provinciali, regionali e nazionali dei vigili del fuoco e con la Regione Puglia, che riconoscono il grande lavoro che è stato fatto in questi anni per favorire insediamenti cosi importanti, primo tra tutti il locale distaccamento volontari, unico presidio sopravvissuto nella regione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA