Oria, orrore a due passi dal centro: un gatto bruciato per strada

Se sia stato arso vivo oppure quando era già morto, non è ancora chiaro. Di sicuro, tra venerdì e sabato scorsi, qualcuno ha dato fuoco a un gatto nei pressi dell'ex mercato coperto e centro anziani di Oria, a due passi dal centro cittadino.

La carcassa carbonizzata del felino, riposta in un cartone e con del liquido infiammabile accanto, è stata notata l'altro ieri sera da alcuni passanti, che raccapricciati hanno immediatamente informato le autorità del macabro ritrovamento.

Sul posto sono così giunti il sindaco Cosimo Ferretti e i carabinieri. Lo stesso primo cittadino, impressionato e sdegnato, ha poi sporto denuncia a nome dell'intera comunità proprio presso la locale stazione dell'Arma.

Cosa è successo



I militari cercheranno di risalire al responsabile o ai responsabili del gesto visionando le immagini delle telecamere private di sorveglianza presenti nella zona. I maltrattamenti e l'uccisione di animali, a maggior ragione se connotati da crudeltà, infatti, costituiscono reato.

Il sindaco Ferretti, oltre ad aver denunciato il fatto, ha espresso sue considerazioni sull'accaduto: «Questa tragica vicenda non può essere minimizzata o ignorata.

Rivela una grave degenerazione all'interno della nostra comunità, anche se fortunatamente perpetrata da una piccola e isolata minoranza. Tuttavia, la gravità di questo atto non può essere sottovalutata».



«Desidero ringraziare di cuore - prosegue - i carabinieri della stazione di Oria e gli operatori Monteco che, nonostante il fatto sia accaduto di sabato sera, sono intervenuti prontamente».

Chiaro il messaggio con la scelta di lasciare sul posto le tracce di liquido infiammabile: gesto volontario. La scelta di bruciare il felino ospitato per strada in quel cartone.

«È fondamentale ribadire l'importanza del rispetto per gli animali e per tutti i membri della nostra società», ancora le considerazioni del sindaco. «Questo evento sottolinea la necessità di una buona educazione e di un forte senso civico, valori che dobbiamo coltivare e promuovere ogni giorno. Non smetteremo di lottare per debellare questi tragici atteggiamenti e per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i nostri concittadini, umani e animali».

"La parte sana della nostra cittadina - conclude il sindaco Ferretti- condanna fermamente questo vile gesto e si augura che le forze dell'ordine possano identificare e assicurarne alla giustizia gli autori nel più breve tempo possibile».

