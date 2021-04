Appicca il fuoco alle sterpaglie, ma viene avvolto dalle fiamme: morto un pensionato

Si era recato in campagna, come faceva quasi ogni giorno, e aveva iniziato a ripulire il terreno dalle sterpaglie, che poi ha iniziato a bruciare. A un certo punto, però, le fiamme lo hanno investito: così è morto un anziano di Caprarica di Lecce. Si tratta di Vincenzo Greco, pensionato di 80 anni.

La tragedia

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio, nelle campagne tra Castrì e Caprarica. Qui l'uomo stava lavorando, approfittando anche della bella giornata di sole. Aveva radunato rami e sterpaglie per poi utilizzare dell'alcol per appiccare il fuoco. Qualcosa, però, deve essere andato storto e le fiamme lo hanno investito. L'uomo non è riuscito a spegnerle e le sue urla non sono bastate a salvarlo dato che in quel momento nei dintorni non c'era nessuno ad udirle.

Le indagini

Sul luogo della tragedia si sono recati gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Lecce, che hanno trovato anche la bottiglia che conteneva il liquido infiammabile, utilizzata per dare alle fiamme gli scarti di potatura. Il pm di turno ha disposto il trasporto del cadavere nella sala mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove il medico legale effettuerà un esame esterno per certificare le cause della morte.