Nanosatelliti, progetto "targato" Brindisi scelto dall’Agenzia spaziale italiana

Il progetto Innovator (INtersatellite liNk fOr graVity and ATmOspheRic science) candidato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) di Brindisi, in collaborazione con alcuni soci e partner accademici e industriali, è stato valutato tecnicamente valido e selezionato tra 20 proposte dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) nell’ambito del Programma sviluppo dedicato ai Cubesat. I cubesat sono microsatelliti con un peso tra 1 e 10 chilogrammi....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati