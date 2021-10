Maxi investimento Intel in Puglia, la Regione "esclude" Brindisi: «Ma avrebbe le aree idonee»

La multinazionale statunitense Intel sta decidendo di insediare in Italia uno stabilimento per la produzione di microchip e le regioni in corsa per ospitare questo investimento, che a regime permetterà di occupare 1000 lavoratori, sono il Veneto e la Puglia dopo che il Piemonte è stato escluso a causa della mancanza di aree con i requisiti richiesti: una ampiezza di circa 300 ettari, con terreni sui quali non ci siano da effettuare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati