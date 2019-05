«Metodi e slogan fascisti»: rischio processo per 33 indagati. C'è anche una candidata alle Europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggressione al corteo antifascista a Bari: per 33 indagati, militanti di Casapound, c'è il rischio processo. E nell'avvio di conclusione delle indagini preliminari, notificato nelle scorse ore, compare anche una candidata alle Europee, Lucia Picicci.Si tratta dell'inchiesta barese su Casapound e sull'aggressione del 21 settembre compiuta da militanti del movimento di estrema destra nei confronti di manifestanti che avevano appena partecipato ad un corteo antifascista e antirazzista.Sono coinvolti nella vicenda due brindisini, un cegliese un ostunese e due leccesi, uno di Carmiano e l'altro di Veglie. I brindisini sono Alessandro Cavallo, 22 anni, di Ostuni e Roberto Stivali, di 48 anni di Ceglie Messapica. I due leccesi invece sono Ilario Mazzotta, 21 anni di Veglie, e Matteo Verdoscia, di 25 anni.Tutti e quattro rispondono insieme ad altri di aver partecipato a pubbliche riunioni, compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica.Stivali e Mazzotta rispondono anche dell'aver usato armi (sfollagente, manubri da palestra, manganello telescopico, cintura dei pantaloni) per aggredire quattro persone.I 33 nomi erano contenuti (insieme ad altre due posizioni stralciate, perché riferite a minorenni) nel decreto di sequestro preventivo della sede di Casapound che risale al dicembre scorso e che è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione.«Casapound è riportato nel decreto di sequestro è un partito politico considerato di estrema destra per le evidenti visioni estreme sull'immigrazione e sul nazionalismo».Vi è una narrazione puntuale dell'episodio, avvenuto al quartiere Libertà, su cui sono state svolte indagini. Nell'aggressione rimasero ferite tre persone: Giacomo Petrelli di Alternativa Comunista, Antonio Perillo, assistente parlamentare dell'eurodeputata Eleonora Forenza (anche lei presente al momento dell'aggressione) e Claudio Riccio di Sinistra Italiana.Si occupò delle indagini la Digos di Bari, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi. Ai dieci «picchiatori» e ad altre 20 persone, la Procura contesta i reati di «riorganizzazione del disciolto partito fascista» e «manifestazione fascista». Ipotesi confermata dal rinvenimento nella sede e a casa di alcuni indagati di «oggetti chiaramente riconducibili alla ideologia fascista»: bandiere nere con fascio littorio e con l'effige della «X Flottiglia Mas», un busto di Benito Mussolini e croce celtica, libri su Hitler e lo squadrismo, tra i quali una copia di Mein Kampf.Il gip di Bari che ha poi disposto il sequestro, sottolineava «l'indole violenta e aggressiva legata a ragioni di estremismo ideologico e politico» dei militanti di Casapound che faceva «ritenere concreto il pericolo che, ove si presentino occasioni analoghe, legate a manifestazioni di pensiero a loro sgradite, possano tornare a usare la sede come base operativa per sferrare simili aggressioni organizzate».Gli investigatori della Digos hanno quindi ricostruito, grazie ai video, i momenti della «spedizione punitiva». In quattro finirono in ospedale, alcuni con ferite profonde alla testa e al volto, presi di mira mentre accompagnavano due donne di colore con passeggini che, impaurite, passavano di lì per tornare a casa. Dopo l'aggressione e l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi, ci fu anche la reazione dei manifestanti antifascisti che si scagliarono con calci e pugni contro poliziotti e carabinieri.