Spaccio di droga nel centro storico: insospettabile riforniva la movida. Scoperto un market degli stupefacenti

Scoperta dalla polizia di Mesagne una rivendita di sostanza stupefacente al dettaglio gestita da una donna nel cuore del centro storico di Mesagne. Si tratta solo di uno dei market della droga in cui si rifornisce la clientela durante la movida estiva. All’interno dell’abitazione sono state trovate e sequestrate dosi già pronte per l’uso di varie sostanze stupefacenti. Non era presente l’attrezzatura necessaria per tagliarla e confezionarla. Circostanza che fa pensare che in città ci siano altri luoghi in cui avviene la lavorazione. Le indagini, pertanto, non sono concluse e mirano a individuare l’intera rete di spaccio.

Il market della droga

L’operazione antidroga si è svolta nel tardo pomeriggio di martedì scorso, quando agenti della polizia di stato, durante i normali servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio mesagnese, ha tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, una donna di 40 anni residente a Mesagne.

In particolare i poliziotti avevano notato da un po’ di tempo una frequentazione sospetta presso l’abitazione di una giovane donna.

La struttura sotto controllo

In pratica a insospettire gli agenti sono stati i movimenti anomali che avvenivano presso l’abitazione della donna, incensurata e insospettabile, posta proprio nel cuore del centro storico di Mesagne, tanto da far ritenere che in quel luogo si stava effettuando un’attività di spaccio.



I poliziotti hanno deciso, quindi, di tenere sotto controllo la struttura fino a quando hanno avuto la certezza che all’interno fosse presente la droga. Hanno bussato e una volta che la porta gli è stata aperta sono entrati ed hanno eseguito una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati rinvenute e sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hascisc e marijuana, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato locale.

A quel punto la donna è stata portata in commissariato e tratta in arresto. Dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Le indagini proseguono perché è convincimento degli investigatori che il giro di vendita di droga in città è ben più ampio con più punti di smercio al dettaglio.

