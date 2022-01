Ritrovata la donna scomparsa a Mesagne: vagava lungo la linea ferroviaria. Se ne erano perse le tracce dopo un incidente

È stata ritrovata a Mesagne, in provincia di Brindisi, la signora Angela Grande, allontanatasi da casa sabato scorso. È viva. I soccorritori l'hanno condotta in ospedale per gli accertamenti. Dunque, si è conclusa a lieto fine la sparizione della donna che questa mattina, intorno alle ore 11 è stata ritrovata in contrada Vergine da una squadra di soccorritori. La signora era caduta ai margini della linea ferroviaria Brindisi-Taranto.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Scompare dopo l'incidente: riceche coordinate dalla prefettura

Il ritrovamento

A individuarla è stata una squadra di operai delle Ferrovie dello Stato che stava svolgendo manutenzione lungo i binari. Gli operai hanno allertato la polizia ferroviaria che è giunta sul posto insieme agli altri soccorritori. La signora è provata da tante ore di freddo, ma sta bene. Ha risposto a tutte le domande che i soccorritori e i parenti le hanno posto.