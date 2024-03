Ludovica e Asia morte a 17 e 22 anni per un male incurabile: tre comunità in lutto

Tre comunità in lutto. Ostuni, Francavilla Fontana e San Michele Salentino piangono Asia e Ludovica, di 22 e 17 anni, decedute a distanza di poche ore, a causa di un male incurabile. Due storie diverse accumunate dal dolore dei genitori e delle città dove erano nate e cresciute. Inseguiva il sogno di diventare infermiera la 22enne della Città Bianca Asia Semerano, brillante studentessa nel corso di laurea in Scienze infermieristiche a Roma. Così come i genitori, voleva specializzarsi per diventare una qualificata professionista in ambito sanitario. Lo studio, ma anche la musica e gli amici, con cui condivideva questa passione: tra questi con i ragazzi dell’associazione “Radici del Sud”. Sacrifici, passione e spensieratezza che non sono riusciti a vincere il male incurabile che aveva scoperto non molti mesi fa. Solare, determinata nella vita di tutti i giorni e soprattutto in ambito scolastico era anche Ludovica Sternativo, anche lei come Asia deceduta poche ore fa a causa di una malattia che non le ha permesso di coronare i suoi sogni, lasciando nel dolore i suoi affetti più cari, ad iniziare dal padre, Pietro Sternativo, luogotenente all’interno della stazione di San Michele Salentino. «Il sindaco Giovanni Allegrini e l'intero Consiglio comunale hanno accolto con dolore e sgomento la notizia del lutto che ha colpito il comandante della locale stazione dei Carabinieri, Luogotenente Pietro Sternativo. La perdita della figlia Ludovica, di 17 anni, è un colpo durissimo – si legge in una nota nell’amministrazione comunale - per i genitori e per una comunità come la nostra, in cui il comandante Sternativo ha costruito relazioni solide, guadagnandosi la stima di tutti i nostri concittadini. È una sciagura per la quale non esiste alcuna parola che possa lenire il dolore; per questo, vogliamo inviare a tutta la famiglia un forte abbraccio di solidarietà e vicinanza».

Il cordoglio

Cordoglio per Asia, giunto direttamente dal corso di studi che frequentava. «La comunità infermieristica del Policlinico Tor Vergata è particolarmente commossa per la prematura ed inaspettata scomparsa di Asia, giovane studentessa della facoltà di infermieristica del nostro Ateneo.

Il suo più grande desiderio, quello di diventare infermiera, l'aveva spinta- ha riferito Alessandro Sili direttore Uoc Direzione Infermieristica - a lasciare i suoi affetti per trasferirsi e studiare a Roma. La timidezza e la dolcezza le hanno permesso di contraddistinguersi tra gli altri studenti, già nelle sue prime esperienze di tirocinio. Sicuramente saresti diventata una brava infermiera, una professionista motivata e dedita alla professione». Testimonianze e vicinanza ai genitori della 22enne anche dall’ordine provinciale infermieri. «Consiglio Direttivo, la Commissione d'albo, i Revisori dei conti e l'Opi giovani, a nome di tutti gli infermieri di Brindisi, esprimono le più sentite condoglianze ai colleghi Antonio Semeraro e Grazia Leo per la prematura scomparsa della figlia Asia, giovane studentessa in infermieristica presso l’Università del Policlinico Tor Vergata di Roma». I funerali delle 22enne si terranno oggi alle 15 nella chiesa dei Santi Medici a Ostuni. La salma della 17enne, invece, arriverà oggi a Francavilla Fontana e resterà nella chiesa dei Sette Dolori fino alla celebrazione della funzione religiosa che si terrà domani.