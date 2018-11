Lite in villa comunale tra minorenni: un ragazzo finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORIA - Lite in villa comunale tra minori a Oria: uno dei ragazzi finisce in ospedale con una ferita al fianco, l’altro denunciato a piede libero per lesioni aggravate dai carabinieri che hanno pure ritrovato l’arma. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, presso i giardini pubblici di Oria. I due, entrambi 16enni, frequentano lo stesso istituto superiore a Brindisi. Ancora da chiarire le cause della lite, notata da altri giovani che hanno poi allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.