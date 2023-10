Incidente stradale, auto contro camion: un ferito

Di un ferito il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle 12.15 di quest'oggi (martedì 3 ottobre) in contrada Carlota, zona industriale di Francavilla Fontana.

Qui, per cause da accertare, sono entrati in collisione un'auto di piccola cilindrata e un camion che trasportava assi in legno. Dopo lo scontro, le assi si sono staccate dall'imballaggio e una di esse è andata prima a sbattere e poi a conficcarsi nel parabrezza dell'utilitaria - una Hyundai di colore bianco - che è andato in frantumi.

I dettagli

L'asse e qualche scheggia hanno colpito il conducente, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Lecce a bordo di un'autoambulanza del servizio 118.

Le sue condizioni sono da valutare. Illeso ma spaventato, invece, l'autista del camion.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Francavilla Fontana hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti anche attraverso la bonifica degli impianti elettrici e del carburante per scongiurare eventuali inneschi.