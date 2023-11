Ginocchiata alla testa durante la partita, 19enne rischia di morire: salvato dal mister e dal magazziniere

Incidente in campo, giocatore perde i sensi, il mister e il magazziniere della squadra gli salvano la vita. Momenti di paura e grande preoccupazione oggi pomeriggio durante una partita di calcio tra due squadre di giovanissimi atleti under 19. Durante la gara uno dei ragazzi viene colpito accidentalmente dall’avversario e rischia di morire. E’ accaduto nello stadio comunale Alberto Guarini di Mesagne durante una partita di calcio Campionato Juniores regionale, in campo Mesagne e Novoli.

Cosa è accaduto

Nella prima parte della gara, verso la metà del primo tempo due giocatori sono entrati in contatto ed uno di questi ha riportato un violento colpo alla testa.

Nello specifico, mentre i ragazzi giocavano la settima giornata di campionato uno degli atleti del Mesagne, un giovane di 18 anni, in uno scontro di gioco, veniva accidentalmente colpito con una ginocchiata alla tempia dall’avversario. L’impatto è stato piuttosto violento, il ragazzo che nel contatto di gioco era già finito disteso sul manto erboso, ha inizialmente perso i sensi e subito dopo ha manifestato le convulsioni. Tutto questo davanti agli occhi dei compagni di squadra e agli avversari che preoccupati si avvicinavano all’atleta consci che la situazione poteva essere davvero grave. Non esitato a correre sul campo il magazziniere del Mesagne, Giovanni Distante, ed il mister Mino Miglietta, che senza neppure aspettare l’autorizzazione dell’arbitro si sono precipitati per prestare soccorso al ragazzo. Intanto sugli spalti le famiglie dei ragazzi e gli altri spettatori che assistevano alla gara si agitavano preoccupati. Ma proprio la prontezza di spirito del magazziniere e del mister ha evitato il peggio. La pratica delle manovre di primo soccorso ha fatto sì che l’atleta malgrado il violento colpo ricevuto si rianimasse. All’arrivo dei sanitari il giovane atleta è stato stabilizzato, solo dopo è stato messo su una barella e trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Qui i medici lo hanno sottoposto ad una serie di accertamenti, la tac, fortunatamente, non ha mostrato elementi di preoccupazione e si è proceduto alle cure del caso. Fortunatamente il brutto incidente non avrà conseguenze. Il giovane si riprenderà e potrà quanto prima tornare in campo.