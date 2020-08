Frontale tra due auto, muore un bambino di un anno e mezzo

Tragedia nel pomeriggio nei pressi del santuario di San Cosimo alla Macchia, tra Torre Santa Susanna e Oria, in provincia di Brindisi: in seguito a un incidente è morto un bambino di un anno e mezzo. Feriti i genitori. Un impatto frontale si sarebbe verificato tra due auto, per cause ancora in corso di accertamento. Inutili i tentativi di salvare la vita al piccolo. Sul posto personale del 118 e carabinieri.

Maggiori informazioni nelle prossime ore.

