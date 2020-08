Cade con lo scooter dopo lo scontro: muore un professionista

Ultimo aggiornamento: 10 Agosto, 00:00

Fatali le gravissime ferite riportate a seguito della rovinosa caduta con uno scooter dopo lo scontro con un’utilitaria con a bordo quattro donne. Mauro Metrangolo, 55 anni, professionista di Novoli residente in Emilia, è morto all’ospedale di Baggiovara a Modena: era rimasto coinvolto in un terribile scontro nel pomeriggio di sabato nella città emiliana. Le sue condizioni, subito dopo l'incidente, non erano apparse gravi. Poi, in ospedale, il suo quadro clinica si è aggravato per le ferite riportate agli organi vitali. Nelle ore successive il decesso.Metrangolo, sposato e padre di due figli, era un professionista conosciuto e stimato, dirigeva uno studio tecnico nel quale svolgeva con professionalità e passione la sua attività. la notizia della sua morte è giunta nella giornata di ieri a Novoli dove vive suo padre, Cosimo Metrangolo anch’egli persona molto conosciuta.