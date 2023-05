Molotov contro auto: evacuata la casa vicina a causa del fumo

Una bottiglia incendiaria, una molotov, ha causato l'incendio che intorno alla mezzanotte a cavallo tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio ha praticamente distrutto una Fiat 500 X, di colore grigio scuro, che era parcheggiata in via Mogavero, a Francavilla Fontana. Il proprietario è un venditore ambulante residente proprio nella Città degli Imperiali.

Aria irrespirabile

Le fiamme, partite dall'abitacolo del veicolo dove è stata lanciata la molotov spacando un finestrino, hanno interessato e annerito anche il portone d’ingresso di un’abitazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri dei locali distaccamenti e compagnia. I primi hanno messo in sicurezza l’area ed evacuato gli occupanti l’immobile: l’aria era divenuta irrespirabile per via del fumo. I secondi indagano sulle cause del rogo, seguendo la pista del gesto doloso. Nel caso, resta pur sempre da capire chi ha innescato l'incendio e perché. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.