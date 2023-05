In casa il market della droga: in tre finiscono in carcere per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Barletta, nell'ambito di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato tre soggetti, un ventenne, un 22nne e un 50enne, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'irruzione nell'appartamento

I militari dell'Arma, nella zona limitrofa a via Canne, da alcuni giorni tenevano sotto osservazione un'abitazione all'interno di un complesso residenziale poiché avvedutisi di un continuo viavai di persone che a tutte le ore del giorno e della notte entravano e uscivano. Dopo alcuni ulteriori accertamenti, i militari sono entrati nell'androne del condominio, hanno individuato l'abitazione e dopo aver bussato alla porta, hanno fatto irruzione nell'appartamento all'interno del quale hanno sorpreso i soggetti intenti a confezionare lo stupefacente.

La droga

I militari hanno rinvenuto 250 grammi di marijuana, confezionata in 120 dosi, la somma contante di 200 euro, nonché di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. I tre soggetti sono stati quindi portati in caserma e successivamente in carcere a Trani.