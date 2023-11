Agli ausiliari i poteri dei vigili: potranno fare la multa a chi parcheggia in divieto

A Fasano gli ausiliari del traffico diventano vigili urbani. Oltre ad essere addetti a controllare che chi lascia la propria auto in sosta negli stalli delimitati dalle strisce blu paghi il ticket, a Fasano gli ausiliari potranno fare la multa a chi viola le norme del codice della strada, ad esempio lasciando la propria auto in divieto di sosta o nei pressi di una intersezione stradale.

Nuove funzioni agli ausiliari del traffico

Questo potere è stato conferito ai dipendenti di Abaco, la società che gestisce il servizio di accertamento e riscossione dei parcheggi a pagamento sul territorio fasanese dal sindaco Francesco Zaccaria.

La legge 120 del 2020 ha introdotto nel codice della strada l'articolo 12 bis, rubricato "Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata". La norma prevede che "con provvedimento del sindaco, possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi".

"Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata si legge nella norma sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con la effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale". Ora gli utenti della strada a Fasano sono avvisati: chi lascia l'auto in divieto di sosta o nelle immediate adiacenze di un incrocio, causando così intralcio alla circolazione dei veicoli, deve "temere" non solo i vigili urbani, ma anche gli ausiliari del traffico.

Lotta ai furbetti

Per loro stessa definizione i "furbetti" a Fasano sono tanti: c'è chi sistematicamente, facendo affidamento sul fatto che gli operatori di Polizia locale non possono essere onnipresenti, parcheggia dove gli capita, anche in aree dove c'è il divieto di sosta o sono riservate ai disabili. Spesso la fa franca perché i vigili in quel momento non passano lungo quel tratto di strada. Gli ausiliari, invece, sono più presenti: mattina e pomeriggio percorrono chilometri e chilometri di strade nel centro cittadino per accertare che chi parcheggia nelle strisce blu paghi il ticket per la sosta. Facendo il loro lavoro si imbattono in tanti automobilisti indisciplinati che lasciano i loro veicoli fuori dagli stalli blu ma in violazione delle norme del codice della strada. Il sindaco Francesco Zaccaria ha quindi pensato di conferire loro il "potere" di multarli. D'ora in avanti, quindi, i "furbetti" della sosta avranno vita sempre più difficile.