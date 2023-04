Si fingono donne delle pulizie ma "ripuliscono" la casa per davvero: derubata un'anziana

Finte donne delle pulizie per un furto vero. Si sono intrufolate nella sua abitazione, dopo aver bussato alla porta, con la scusa di consegnarle un bigliettino su cui era annotato il loro numero di telefono. Le hanno detto di essere disponibili a darle una mano nelle pulizie di casa. Un mistero come abbiano fatto a sapere che la signora realmente era alla ricerca di una collaboratrice domestica. Erano in due di cui una in avanzato stato di gravidanza. Recitando un copione che evidentemente conoscono a memoria e provato e riprovato decine di volte sono riuscite a distrarre per pochi attimi la padrona di casa e ne hanno approfittato per rubarle dalla borsa il denaro, 400 euro, e la carta Bancomat (che non hanno avuto la possibilità di usare perché la proprietaria l’ha subito bloccata). Arraffato il bottino le due donne si sono immediatamente dileguate. E’ accaduto a Fasano. Vittima un'anziana.

Le indagini

I militari dell’Arma sono arrivati sul posto in una manciata di minuti e dopo aver raccolto la prima testimonianza della vittima hanno subito diramato la nota di ricerca delle due donne. Con ogni probabilità si trattava di rom. A seguire i carabinieri si sono messi alla ricerca di eventuali immagini registrate da telecamere di videosorveglianza in funzione nelle immediate adiacenze dell’abitazione della signora. Non è escluso che almeno un occhio elettronico possa aver ripreso le due ladre.