Furto con spaccata nella notte: spaccano la porta ed entrano nel locale. Via con bottino di 2mila euro/Il video

Nonostante gli arresti di alcune settimane fa, non si ferma a Bari il fenomeno delle spaccate. Nella notte colpito il locale Hagakure Noh Samba. Intorno alle 4.50, due uomini ripresi dalle telecamere di videosorveglianza si sono resi responsabili di un furto con spaccata al locale in via Cognetti.

Mentre uno dei due faceva da "palo", l'altro con un grosso masso ha distrutto il vetro della porta per aprirsi un varco e introdursi all'interno del locale. Nonostante sia scattato l'allarme, l'uomo in pochi minuti ha portato via con sé il fondo cassa. Il "bottino" è quantificabile in circa duemila euro.