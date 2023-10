Fasano dice addio all'ex sindaco Dell'Anno

È deceduto venerdì sera e si sono svolti oggi a Fasano i funerali dell'avvocato Pietro Dell’Anno, una delle più autorevoli figure del socialismo fasanese. Era stato sindaco di Fasano dal 10 ottobre 1967 al 22 dicembre del 1967 eletto da tutti i consiglieri comunali che parteciparono allo scrutinio in assenza dei consiglieri della Dc che non riuscivamo a trovare l’accordo su un loro candidato.

La figura

Di temperamento poliedrico e di vasta cultura giuridica e umanistica, difficilmente si fermava su una tesi, anche se a tracciarla era lui stesso. Amava leggere, in lingua madre, gli autori francesi: Baudelaire per i Fleurs du mal; Maupassant per Mademoiselle Fifì; Proust per la Ricerca del tempo perduto. Famose le sue passeggiate quando, immerso nei suoi pensieri, attraversava le vie della città costeggiando i muri degli edifici ed eludendo saluti e incontri con conoscenti e amici. Dell’Anno è stato per più di mezzo secolo punto di riferimento per i socialisti fasanesi e di tanti giovani professionisti e dirigenti politici locali.