Emirates a caccia di personale Il colloquio a palazzo Virgilio

La compagnia aerea più grande del mondo, cerca candidati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. A giugno, la compagnia aerea, con base a Dubai, terrà cinque open days in cinque città italiane. A Brindisi, l'appuntamento è per domani alle 9 in punto, presso l'Hotel Palazzo Virgilio.La compagnia sta cercando candidati appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates. I candidati, che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo, possono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente.Per partecipare all'open day, non è richiesta alcuna una registrazione online ma, anche se non obbligatorio, i candidati sono esortati a completare l'application online sul sito di Emirates Group prima di partecipare all'open day. Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, incluso il dress code per il colloquio e video tutorial - visitate http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.I candidati devono essere pronti a trascorrere l'intera giornata nella sede indicata, se richiesto. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri. Emirates attualmente vola verso 157 destinazioni, in sei continenti, operando con una moderna flotta di 270 aeromobili wide-body.La compagnia aerea è il più grande operatore al mondo di Airbus 380 e Boeing 777. Emirates offre ai candidati un'eccellente opportunità di carriera, e una formazione senza pari e una forte contaminazione culturale, grazie alla possibilità di lavorare all'interno di una squadra di personale di bordo internazionale e multiculturale di oltre 135 nazionalità, di cui oltre 500 dall'Italia. Al personale di bordo è offerto un pacchetto d'occupazione che include numerosi benefits come: reddito esente da imposte, alloggio gratuito a Dubai, trasporto da/per l'aeroporto, copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività per il tempo libero a Dubai.La compagnia aerea, inoltre, concede al personale di bordo numerosi benefits, per sé, per la propria famiglia e amici. Nello specifico, il crescente network globale di Emirates offre numerose opportunità di viaggio in sei continenti.