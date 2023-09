Csm, Milto De Nozza nominato consulente della commissione antimafia. Ed è attesa per la procura di Matera

Dal Csm, il Consiglio superiore della magistratura, arriva l'ok alla nomina di Milto De Nozza, magistrato di Brindisi, come consulente della Commissione parlamentare antimafia. Sempre il Csm dovrà decidere le sorti della Procura di Matera: il post Pietro Argentino (il magistrato tarantino va in pensione) è ristretto ad alcuni nomi come Alessio Coccioli, procuratore aggiunto a Bari, Giuseppe Capoccia, ora procuratore capo a Crotone, Achille Bianchi, attualmente aggiunto a Trani, il capo degli inquirenti di Patti, nel messinese, Angelo Vittorio Cavallo.

Tra i papabili, ancora, i due sostituti procuratori brindisini Raffaele Casto e Antonio Costantini e i baresi Giuseppe Dentamaro, Fabio Buquicchio e Marcello Quercia.

La selezione

Sarà la V commissione del Csm a vagliare inizialmente il tutto e infine si esprimerà il plenum. A breve si aprirà anche la partita che riguarda la Procura generale di Bari.