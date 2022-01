Puglia, il giallo della Bugatti: chi è il proprietario di uno dei dieci esemplari al mondo?

Una Bugatti da 8 milioni di euro, la Centodieci, di cui esistono solo 10 esemplari al mondo: una è di Cristiano Ronaldo.

A Guidarla ci sarebbe un ragazzo, avvistato prima a Fasano, quando l'auto è stata posteggiata in piazza e ovviamente ha attirato parecchio l'attenzione. E poi al distributore di benzina di Nardò. La comparsa della meravigliosa vettura nel Salento potrebbe portare dritto alla pista Porsche sulla Nardò-Avetrana, dove si effettuano i test di velocità anche per le Bugatti. Ma la foto a Fasano invece farebbe pensare a un ospite milionario in uno dei ressort extralusso della zona. Difficile ma non impossibile che in questi giorni due modelli della stessa rarissa auto stiano circolando per le strade pugliesi. Ovviamente per la gioia degli appassionati.

APPROFONDIMENTI ON THE ROAD Donne al volante, la pubblicità cambia stile: lei studia i... L'INVESTIMENTO Porsche doppia tutti a Nardò: 35 milioni per la pista dei test

(La foto è stata postata da Vito Vinci)