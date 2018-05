Troppi rischi, la materna chiude dopo i calcinacci: bimbi a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola inagibile: l’istituto Santa Rita di Brindisi resterà chiuso sino alla fine dell’anno scolastico. Dopo il crollo del soffitto all’interno dell’atrio i tecnici del Comune di Brindisi scoprono che vi sono possibili crolli anche in altre zone dell’istituto e il commissario corre ai ripari. Il Comune di Brindisi ha pubblicato un’ordinanza di chiusura per inagibilità a carico dell’istituto per l’infanzia Santa Rita che si trova al rione Paradiso di Brindisi. L’ordinanza, pubblicata qualche giorno fa è il prolungamento di quella già emessa lo scorso 10 maggio quando una pioggia di calcinacci invase l’atrio della scuola.Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno esaminato con attenzione l’edificio evidenziando numerose criticità legate non soltanto al punto del soffitto dal quale si erano staccati i calcinacci ma facendo una analisi strutturale di tutto l’immobile. Dal sopralluogo fatto sul solaio dell’atrio è emerso un cedimento dell’intradosso a seguito della carbonatazione del calcestruzzo, questo ha a sua volta avrebbe determinato il fenomeno dello sfondellamento, in parole povere il distacco dei pezzi di calcestruzzo che si sono sbriciolati. Ma il problema non sussiste solo nell’atrio ma anche in altri punti della struttura.