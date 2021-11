Brindisi, tragedia nel cantiere: muore un operaio, ferito il proprietario di una palazzina

Un incidente sul lavoro si è verificato a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi: un operaio di 57 anni, Claudio Petrachi, è morto dopo una caduta accidentale da un'impalcatura che era stata montata all'interno del cortile di una abitazione privata, in via Fontana, in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino, l'operaio è morto subito dopo l'arrivo in ospedale.

