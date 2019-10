Il tetto di una casa scivola e crolla in strada: i pedoni schivano le pietre

TORRE SANTA SUSANNA - Si è sfiorata la tragedia questa mattina, intorno alle 10,00, a Torre Santa Susanna (Brindisi) dove, dal primo piano di una abitazione nel centro abitato, si è improvvisamente staccata precipitando al suolo una parte del cornicione e della copertura in tegole.



Una Opel Meriva che si trovava parcheggiata nei pressi dell'abitazione è stata danneggiata ma, fortunatamente. non sono stati segnalati danni alle persone in quanto al momento del crollo non vi erano pedoni in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno transennato tutti gli accessi all'intero isolato, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona svellendo le parti di cornicione rimaste pericolanti.