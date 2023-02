Circolo privato chiuso e sospesa l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande. "Il presidente non ha i requisiti morali"

Circolo privato chiuso dalla polizia: per "Assenza requisiti morali in capo al presidente". Revocata anche l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. È il risultato dei controlli effettuati dalla Polizia Amministrativa sull’intera provincia di Brindisi e sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande predisposti dal Questore di Brindisi Annino Gargano.

Le condanne del presidente

Il presidente responsabile del circolo era già stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e impiego di denaro di provenienza illecita da parte di carabinieri. Proprio il precedente arresto ha fatto scattare altre verifiche e approfondimenti presso il casellario giudiziale scoprendo di alcune condanne passate in giudicato a carico del presidente del circolo per reati contro la persona e per inosservanza del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brindisi ha dunque inoltrato la richiesta di adozione del provvedimento di revoca della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande presentata al Suap del Comune di San Donaci, in provincia di Brindisi, per assenza dei requisiti morali previsti dalla legge di settore.