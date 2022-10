L'Happy Casa punta al tris di vittorie

La partita di domani con Reggio Emilia, quella di mercoledì con gli ucraini del Budivelnyk (si gioca a Veroli), quindi la sfida interna del 6 novembre con Tortona e poi la sosta (di due settimane) per dare spazio agli impegni delle varie Nazionali. Sono le tappe più immediate a cui guarda la Happy Casa Brindisi, che potrebbero metterla ulteriormente in carreggiata nel campionato nazionale di pallacanestro Lba.

Finali incandescenti

Le ultime due vittorie con Brescia e gli estoni del Kalev Cramo hanno sicuramente ridato slancio alla marcia biancazzurra. Due successi arrivati proprio sotto lo striscione del traguardo, all’interno di due partite giocate con carattere e mentalità contro altrettante buonissime squadre. In entrambi i casi il finale di gara ha premiato Perkins e compagni, seppur qualche indecisione in corso d’opera (soprattutto nel match di mercoledì di Fiba Europe Cup dove negli ultimi tre minuti è stato sprecato un buon margine di vantaggio).

Cinque sconfitte di seguito

Ora però sotto con Reggio Emilia. Sui legni del rinnovato PalaBigi la “banda Vitucci” prova a dare ulteriore continuità al percorso intrapreso. La compagine brindisina dovrà dare costanza di risultati (e di prestazioni) e bisognerà farlo al cospetto di una Pallacanestro Reggiana che, nonostante le difficoltà del momento, resta pur sempre avversario di prima fascia. Sarà pertanto una partita da prendere con le pinze, da giocare con la massima attenzione su entrambi i lati del campo. La squadra reggiana è reduce da cinque sconfitte consecutive (tra campionato e Basketball Champions League), che sono giunti dopo i due successi con i quali i ragazzi di coach Max Menetti avevano iniziato il mese di ottobre. Non è la migliore delle situazioni, ma l’intento e la voglia per rialzarsi non mancano certo.

Gli avversari

Oggi Reggio è la squadra che il secondo peggior attacco del campionato (appena 71,3 punti di media realizzati. Peggio fa solo Trieste con 66,3), ma anche la la seconda miglior difesa (70,3) dietro solo a quella di Tortona (65,5). In estate è stato riconfermato l’asse play-pivot che la passata stagione era stato determinante nel raggiungimento del 7° posto in campionato e per il traguardo della finale della Fiba Europe Cup. Anche stavolta Andrea Cinciarini (in cabina di regia) e Mikel Hopkins (nell’area colorata) sono partiti con il piede giusto. Il playmaker risulta il miglior assist man del torneo (9,5 di media) mentre il centro statunitense è primo per rimbalzi catturati (11,5), per rimbalzi difensivi tirati giù (9,5).

A caccia del terzo successo di fila

Per Reggio Emilia è fondamentale battere Brindisi, e non importa in che modo. Una nuova battuta d’arresto (sarebbe la seconda casalinga dopo quella rimediata con Varese) complicherebbe ulteriormente il quadro, rendendolo ancor più indecifrabile. Da parte sua la Happy Casa ha la ghiotta opportunità d’infilare il terzo successo di fila (la seconda in campionato). Nonostante qualche passaggio a vuoto, i biancazzurri hanno dimostrato di migliorare di giorno in giorno, dando grande fiducia per il prosieguo della stagione. Bisognerà farsi trovare pronti alla partita con Reggio Emilia, con la giusta concentrazione, per cercare di allungare la striscia vincente.