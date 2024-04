L'Happy Casa Brindisi batte Treviso dell'ex Vitucci. Coach sommerso dagli applausi. La salvezza resta a -4

"La storia non si dimentica, bentornati a Brindisi". Così il PalaPentassuglia ha accolto i tanti ex di Brindisi-Treviso, coach Frank Vitucci in primis. E lui, per tutti Frank, che insieme ad Alberto Morea, Mattia Consoli, Simone Giofrè, ha contribuito a scrivere la recente storia della New Basket con una semifinale scudetto e due finali di Coppa Italia, ha ricambiato gli applausi collettivi visibilmente emozionato. Attimi che non finivano mai, per fortuna che la panchina - quella degli avversari - che cercava con lo sguardo quasi a rifugiarsi, era quella vicino all'imbocco degli spogliatoi. Un misto di tensioni e stati d'animo contrastanti, ben evidenti sul volto, suo e del suo staff. Vitucci è tornato da avversario a Brindisi nell'annata peggiore dell'Happy Casa. Quasi a deciderne il destino dopo stagioni vissute, con lui, ai vertici del massimo campionato. Saluti con amici e conoscenti, con gli amanti della pallacanestro, con gli addetti ai lavori. Qualche autografo e foto che gli chiedevano i ragazzi. Poi, come detto, seduto in panchina a meditare nei minuti precedenti l'inno nazionale. Da solo, tra i suoi mille pensieri.

Finalmente la palla a due. E Vitucci è lo stesso di sempre, deve vincere per tirare definitivamente fuori i suoi dalla bagarre salvezza, lui e il suo staff si sbracciano, danno consigli, è il solito Vitucci. In campo, per gli altri ex Zanelli, Bowman ed Harrison, la musica è diversa. Il PalaPentassuglia incita l'Happy Casa, è una bolgia, come ai tempi dell'alta classifica. Brindisi e la sua gente vuole vincere, lo dimostra un match che per i primi due quarti è all'insegna dell'equilibrio e dell'agonismo e che si chiude all'intervallo sul 42-42. E' battaglia pure al rientro, anche Brindisi non può permettersi di sbagliare, Pesaro ha espugnato Sassari e servono i due punti. La pressione che coach Sakota ha usato come spiegazione all'ultima sconfitta, la squadra, stavolta, riesce a trasformarla in energia positiva. L'atletismo di Sneed e i polpastrelli di Bartley spaccano il match, lo indirizzano dalla parte adriatica alla fine del terzo quarto: 68-52 per un break mai visto. Il pubblico accompagna, sospira quando gli ex non concretizzano qualche sottomano di troppo, penetrazioni, tiri dalla media e da tre propri di Bowman ed Harrison. Quando, poi, dall'altra parte, Bayehe mette la tripla del +16 il boato è un messaggio che nella salvezza, ancora, da queste parti ci credono tutti. Da qualche settimana la squadra c'è, gioca, quello che manca sono le partite, ne sono rimaste poche. Ma non si sa mai. Intanto nell'ultimo quarto il vantaggio di Brindisi tocca il +21, vanno in doppia cifra anche Bayehe e Washington, l'intensità in difesa è massima, la vittoria non sfugge.

Finisce in gloria, l'Happy Casa riaggancia Pesaro all'ultimo posto a quota 16, la salvezza resta a -4, le speranze di farcela fanno di nuovo, timidamente, capolino. Anche se, a quattro giornate dalla fine, un retrogusto amaro resta.