Sarà una 19esima edizione dei record con circa 250 imbarcazioni in esposizione e 90 cantieri presenti. Il Salone nautico di Puglia prova a fare il salto di qualità ampliando l’offerta, attirando nuovi player e siglando una collaborazione con il gruppo Ferretti Yachts. Il Salone sarà inaugurato l’11 ottobre a Brindisi e chiuderà i battenti il 15 ottobre, quest’anno l’area espositiva sarà ampliata sino a 20mila metri quadrati, sia a terra che acqua.

La 19esima edizione dello Snim è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa nel palazzo della Presidenza della Regione, a Bari, dagli assessori Alessandro Delli Noci (Sviluppo economico) e Gianfranco Lopane (Turismo), dal presidente dello Snim, Giuseppe Meo e da Giuseppe Danese, presidente del Distretto della Nautica di Puglia: tra i modelli in esposizione, ci saranno imbarcazioni Ferretti Yachts, Pershing, Itama e Custom Line. Nato nel 2004, Snim è patrocinato da Confindustria nautica e Lega navale italiana. La nuova edizione ospiterà workshop, tavole rotonde, meeting, seminari, conferenze e laboratori che punteranno a favorire dibattiti e approfondimenti sul tema della blue economy, delle blue careers e del ruolo centrale del settore marittimo per il sistema Paese. Tra i temi di questa edizione, anche focus sulla nautica da diporto, il mondo della vela, della portualità turistica e degli sport del mare, con particolare riferimento alla pesca d’altura, che coinvolge numerosi appassionati.

Le iniziative

Diversi appuntamenti saranno dedicati anche alle startup, alla formazione dei nuovi talenti e allo sviluppo delle professioni del mare, quasi tutti ospitati all’interno del “Villaggio della Formazione”, un’area con 20 stand preallestiti dedicati ai partner del progetto.

Particolare attenzione sarà così rivolta alle opportunità lavorative nel settore della nautica e il Salone Nautico di Puglia si trasformerà, così, anche in un hub per permettere un incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sabato 14 ottobre si terrà, inoltre, il trofeo “Open Fipsas – Big game Drifting”, valido per le qualificazioni al campionato nazionale assoluto e per l’accesso alla nazionale italiana.

Prevista la partecipazione di circa 40 equipaggi provenienti da tutta Italia, la competizione sportiva si svolgerà all’insegna della piena sostenibilità ambientale. Il tonno rosso, pescato durante la gara, verrà così taggato e rilasciato, e permetterà agli organi di ricerca internazionali di ricevere informazioni sulla sopravvivenza della specie, da anni in grave pericolo di estinzione.

Le dichiarazioni

Tra le principali novità di questa edizione, uno spazio sempre maggiore verrà dedicato alla promozione verso la transizione ecologica delle motorizzazioni per le imbarcazioni, per preservare l’equilibrio dell’ecosistema marino. «Brindisi città del mare – ha detto il governatore Michele Emiliano in una nota - accoglie anche quest’anno il popolo del mare attraverso la nuova edizione del Salone Nautico, un evento che assume sempre più una caratura internazionale e un’attenzione rilevante da parte degli operatori del settore marittimo e dei tanti visitatori. Come Regione Puglia continueremo ad investire notevoli risorse sul settore nautico e, più in generale, sulla blue economy intesa come strategia di sviluppo globale del territorio per un futuro sostenibile. Noi vogliamo che la nautica in Puglia diventi un segmento importante della crescita economica della nostra regione, che ha nel mare uno dei suoi tratti distintivi».

«Con il Salone – ha dichiarato Meo - vogliamo rendere il mare protagonista, valorizzando il settore della blue economy quale volano per la crescita e lo sviluppo del sistema Paese. Formazione, sostenibilità, cantieristica innovativa e green e molto altro ancora: l’edizione di quest’anno dello Snim sarà quella dei record sotto tanti punti di vista, dal numero dei cantieri alle imbarcazioni esposte, fino alle conferenze e agli eventi che punteranno sulla creazione di un pensiero critico sull’economia del mare». Per l’assessore Delli Noci si tratta di «un appuntamento molto importante che ci dà la possibilità di lavorare sul potenziamento del distretto nautico»; ma «la nautica per la Puglia sta diventando sempre più centrale all’interno delle politiche per la valorizzazione del prodotto turistico legato al mare», fa notare l’assessore Lopane.