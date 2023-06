Lite e accoltellamento, c'è un arresto: in carcere un 57enne

Aveva accoltellato un uomo di 57 anni il 31 maggio scorso, ora con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere un 53enne di Brindisi. L'arrestato, con precedenti penali, è accusato di aver colpito la vittima per due volte con dei fendenti al torace, nella parte destra. Il fatto era successo nei pressi di un bar al quartiere Paradiso della città mentre l'uomo era stato successivamente ricoverato in seguito alle ferite riportate all'ospedale Perrino di Brindisi.

La versione dei fatti della vittima

Dopo esser stato ascoltato dai poliziotti al suo arrivo in ospedale, il ferito ha fornito una ricostruzione che non è stata ritenuta attendibile.

La vittima sosteneva di avere avuto una lite con due stranieri che lo avrebbero accoltellato e di aver poi raggiunto il Perrino con un'automobilista di passaggio che lo aveva soccorso. Dalle indagini, però, è emersa un'altra dinamica e che invece a ferire l'uomo sarebbe stato il pregiudicato 53enne. La vittima, invece, in ragione dell' atteggiamento omertoso è stata denunciata.