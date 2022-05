Accoltellato in strada: 57enne grave in ospedale. L'aggressione dopo una lite

BRINDISI - Sarebbe giunto al pronto soccorso dell'ospedale “Perrino” di Brindisi nel pomeriggio con una profonda ferita da taglio sul corpo. Preso in cura dai medici, sarebbe stato quindi poco dopo ricoverato. E le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Protagonista un brindisino di 57 anni. Stando ad una prima sommaria ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe stato accoltellato in via Stano, al rione Paradiso, a Brindisi.

Le indagini

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle ore 18. Forse una lite degenerata in modo violento. Fatto sta che poco dopo l'uomo si è presentato presso il Pronto soccorso dell'ospedale. Gli agenti della squadra mobile della questura hanno eseguito i primi rilievi sul posto e raccolto la testimonianza del ferito, al fine di ricostruire l'accaduto e risalire agli autori dell'accoltellamento.