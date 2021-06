Infiltrazioni e calcinacci nella Cattedrale di Ostuni: a rischio i dipinti storici. «La Regione finanzi un intervento»

La caduta di calcinacci. Infiltrazioni diffuse, che metterebbero a rischio anche dipinti storici. E poi gli infissi deteriorati. Per molti un restyling non più rinviabile all’interno della Basilica Minore Concattedrale di Ostuni, in provincia di Brindisi. Tra le attrazioni più importanti a livello religioso e turistico nella Città Bianca, la Cattedrale - è opinione nella comunità - necessiterebbe di una serie d’interventi per preservarne il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati