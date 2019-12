Colto da infarto, muore giovane eroe di Nassirya

Ultimo aggiornamento: 15:05

Muore, a 39 anni, un militare di Ostuni ( Brindisi ), Gianfranco Galizia, fuciliere del battaglione San Marco. Ancora poco chiare le cause del decesso: l'ipotesi prevalente è quella dI un infarto. La tragedia sarebbe avvenuta a Torre Canne.Grande la commozione nella Città Bianca, dove l’ufficiale era ben conosciuto. Lo stesso Galizia, nel maggio del 2004 rimase ferito durante un attentato alla base italiana "Libeccio" a Nassirya , in Iraq, in cui perse la vita un soldato italiano e altri 16,compreso Galizia, rimasero feriti nella guerriglia. A distanza di oltre 15 anni dal quel grave episodio, ora la tragedia che ha coinvolto in prima persona Gianfranco Galizia. Non è escluso che la Procura della Repubblica di Brindisi possa disporre l’autopsia per accertare le cause del malore fatale al 39enne militare.