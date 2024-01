Fiamme in una villetta a Cala di Rosa Marina: indagini nel villaggio vip

Fiamme sull'uscio di un’abitazione a Cala di Rosa Marina: paura sul litorale di Ostuni. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di ieri tra le 600 ville che si trovano nel villaggio adiacente al più grande complesso turistico di Rosa Marina. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incendio ha provocato anche la rottura di una vetrata con il fumo che ha invaso anche l’interno dell’appartamento, di proprietà di una donna di Bari, danneggiando parte degli arredamenti.

Gli accertamenti

Le indagini su quanto avvenuto a Cala di Rosa Marina sono affidate al commissariato di Ostuni. Questa mattina sono stati effettuati alcuni rilievi da parte della Polizia Scientifica. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi su quanto avvenuto nelle ultime ore. Pochi i dubbi, comunque, sull'origine dolosa del rogo, domato dai vigili del fuoco.

Forze dell’ordine, che per la seconda volta in meno di quindici giorni tornano tra i viali del complesso turistico, interessato la scorsa settimana da un sequestro probatorio per alcune potature di macchia mediterranea eseguite in un’ area di proprietà del consorzio di Cala di Rosa Marina. L'attività investigativa punta a chiarire anche eventuali collegamenti tra la vicenda e le polemiche che avevano preceduto il sequestro dei giorni scorsi e l'incendio della villetta.