Brindisi, rimangono in carcere i presunti killer dei "padellari"

E' stato convalidato il fermo di Cosimo ed Enrico Morleo, 57 e 55 anni, considerati rispettivamente il mandante e l'esecutore degli omicidi di Salvatore Cairo e Sergio Spada, avvenuti nel 2000 e nell 2001. Il giudice per le indagini preliminari Vilma Galli ha sposato la tesi del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia Milto Stefano De Nozza, secondo cui nei confronti dei due indagati fosse concreto il pericolo di fuga, ritenendo così opportuna la custodia in carcere per entrambi.

Ricorso annunciato

I legali dei fratelli Morleo, gli avvocati Luca Leoci e Giacinto Epifani, hanno già annunciato ricorso sia contro la convalida che contro l'emissione del provvedimento di custodia cautelare, sostenendo che i due assistiti fossero da tempo a conoscenza delle indagini a loro carico e, dunque, non vi fosse alcun pericolo di fuga.