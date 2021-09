New Arena, il basket brindisino dovrà aspettare: fumata grigia per il palaeventi

Il basket brindisino dovrà attendere ancora un po’ prima di avere l’ok definitivo per la sua nuova casa. Il cammino per la realizzazione della New Arena, impianto da circa 6.500 posti che l’Ati guidata dalla New Basket Brindisi ha proposto di costruire in contrada Masseriola, si è temporaneamente fermato nella conferenza dei servizi asincrona che ieri avrebbe già potuto dare i primi verdetti: è stata chiesta, infatti, della documentazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati