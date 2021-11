Stand e mercatini di Natale, il Comune gioca d'anticipo e prepara il bando

Il Comune di Brindisi inizia la programmazione in vista del prossimo Natale. Venerdì, infatti, è stato approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione del tradizionale mercatino nel centro della città. All'interno della delibera di giunta, infatti, si avviano i preparativi in vista delle festività, che sono propedeutiche ad una procedura di evidenza pubblica, che avrà come scopo quello di allestire un totale di 50 postazioni per operatori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati