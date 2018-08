Muore dopo il tuffo in acqua dinanzi alla moglie e agli altri familiari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una vittima nelle acque del brindisino ieri: questa volta la tragedia si è verificata a Specchiolla, pochi chilometri a nord del capoluogo. A perdere la vita, dopo un infarto mentre era in mare, un 84enne di San Michele Salentino, Stefano Zizzi. Con lui in quegli istanti la moglie. Inutile ogni tentativo di soccorso per l’uomo che ha perso la vita. Scene di disperazione tra i familiari e tutti i bagnanti della spiaggia libera a sud del litorale carovignese.E’ stato impossibile riuscire a strappare dalla morte il pensionato, che non ha mai ripreso conoscenza. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. La magistratura ha disposto la riconsegna della salma ai familiari per poter svolgere i funerali, che si terranno domattina, domenica, nel piccolo borgo brindisino, nella chiesa di San Michele Arcangelo, nella città dove Zizzi risiedeva.