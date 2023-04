Brindisi, la Morvillo-Falcone ricorda il prof Caiolo: la sala docenti porterà il suo nome. Oggi la cerimonia di inaugurazione

Una guida speciale per i suoi alunni, un professore come pochi capace di tirar fuori doti, qualità, emozioni da ogni studente. "Questo era Lorenzo Caiolo" commentano molti dei suoi ex colleghi dell'istituto professionale "Morvillo-Falcone" di Brindisi. Questa mattina, alla presenza della moglie Rosanna Gagliani, nella sede di via Galanti si è svolta la cerimonia di intitolazione della sala docenti alla memoria del compianto professore venuto a mancare cinque anni fa in un tragico incidente stradale. Una manifestazione a cui non hanno voluto mancare tanti ex studenti di Caiolo docente appassionato, amministratore e maestro di pace.

Chi era il prof tanto amato dagli studenti

Una figura molto rappresentativa per l'istituto professionale "Morvillo-Falcone", sia per la sede di San Vito dei Normanni che per quella di Brindisi. «Quando ho messo piede in questa scuola per la prima volta - ha commentato Irene Esposito, dirigente scolastica del "Morvillo-Falcone" - mi sono state presentate due figure emblematiche: quella di Melissa e quella di Lorenzo. Da un lato una studentessa modello, dall'altro un esempio di insegnante colto, competente e consapevole».

La cerimonia di inaugurazione

All'incontro erano presenti Antonino Fanara, Sostituto procuratore Nazionale Antimafia; Angelo Corbo, agente di Polizia sopravvissuto alla strage di Capaci e Matilde Montinaro, sorella dell’agente scelto Antonio Montinaro, vittima della strage di Capaci, Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica, Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi; Silvana Errico, sindaco di San Vito dei Normanni, Angela Tiziana Di Noia, Dirigente Ufficio scolastico provinciale.