Fuori strada con l'auto e schianto contro due ulivi: grave una 31enne

LATIANO - Incidente stradale nella notte, lungo la provinciale che collega i comuni di Mesagne e Latiano. In ospedale una una giovane di 31 anni. Le sue condizioni sono gravi. I soccorsi sono scattati intorno alle 2.30. L'auto sulla quale viaggiava la 31enne, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada, andando a sbattere contro due alberi di ulivo. Sul luogo dello schianto, insieme agli operatori del Servizio 118, sono accorsi anche i vigili del fuoco, chiamati a liberare la ragazza dalle lamiere contorte della vettura.

I soccorsi

La giovane, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata quindi accompagnata, a bordo di un'ambulanza, presso il pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, per poi dove si trova tuttora ricoverata. A seguito del violento impatto, ha riportato ferite lacero-contuse e fratture che ne hanno imposto il ricovero