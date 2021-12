Auto si ribalta nel centro di Nardò: tragedia sfiorata

Si è sfiorato il dramma stasera in pieno centro a Nardò, nel Salento, dove una Fiat Grande Punto guidata da una donna di 30 anni, si è ribaltata dopo aver urtato alcune auto in sosta e il muro di una abitazione. La donna è stata trasportata con codice giallo nell’ospedale di Gallipoli e non è in pericolo di vita. Tuttavia solo il caso ha voluto che in quel momento non vi fossero passanti.

L'incidente

L’incidente, sulla cui dinamica indagano gli agenti della Polizia locale, è avvenuto intorno alle 18 in via Ruggero Pazienza, una strada stretta, a senso unico, che confluisce su Corso Galliano, un tratto della circonvallazione del centro storico. Molto probabilmente, a causare la carambola e poi il ribaltamento, è stata la velocità eccessiva con cui la giovane donna stava percorrendo in quel momento la stretta via alla guida della sua auto. Pare che la donna, una volta imboccata via Ruggiero Pazienza, abbia perso il controllo della Fiat Punto, che ha cominciato a sbandare, andando a sbattere contro una Citroen C3 parcheggiata sul lato sinistro, strappandone letteralmente la ruota posteriore destra. Dopo l’urto contro l’auto, la Punto sarebbe rimbalzata contro il muro di un’abitazione, sul lato opposto, per poi ribaltarsi su un’altra Punto bianca parcheggiata, sfondandone uno sportello. Qui la folle carambola si è fermata.

Soccorsi

Il rumore provocato dalla serie di urti ha richiamato in strada molti residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta subito un’ambulanza e un’automedica del 118 e una pattuglia della Polizia municipale. Gli operatori sanitari sono riusciti ad estrarre la donna dall’abitacolo dell’auto ribaltata e a trasportarla, con codice giallo, presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, per gli accertamenti. La donna, che era da sola nell’auto, pare che fosse in stato di choc ma assolutamente vigile e cosciente.

Un incidente che solo per miracolo non si è trasformato in una tragedia. Per fortuna, infatti, in quel momento, nessun passante ha incrociato la folle traiettoria dell’auto.

Precedente

Non è la prima volta che via Ruggiero Paziena è teatro di incredibili incidenti con auto ribaltate. Già la mattina del 30 maggio del 2018 una Lancia Delta andò a sbattere contro le auto in sosta per poi ribaltarsi. Quella volta, a rimanere feriti furono l’uomo alla guida, la moglie e la figlia che erano in auto con lui.